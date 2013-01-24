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Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

TAA1105WT/00
Загальна оцінка / 5
  • Від парку до вулиці Від парку до вулиці Від парку до вулиці
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    Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

    TAA1105WT/00
    Загальна оцінка / 5

    Від парку до вулиці

    Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

    Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

    Від парку до вулиці

    Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

    Від парку до вулиці

    Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

    Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

    Від парку до вулиці

    Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

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      Від парку до вулиці

      • 15-мм динаміки/відкритого типу
      • Кріплення-гачок

      Навушники, які залишаються на місці, незалежно від рухів

      Гнучкі, контурні кріплення-гачки дозволяють налаштувати ці легкі навушники для комфортного й ідеально надійного прилягання. Ви можете рухатися, не хвилюючись про падіння навушників у важливий момент.

      Чіткий звук, енергійні низькі частоти

      Ідеально налаштовані 15-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий звук, а отвори для низьких частот покращують звучання низьких частот. Навушники-вкладиші зручно розміщуються у вусі, не заглиблюючись у вушний канал.

      Легке керування музикою та викликами

      Насолоджуйтеся кожною хвилиною улюбленої музики, гуляючи тротуарами чи бігаючи доріжками в парку. Інтегроване дистанційне керування дозволяє керувати списком відтворення, активувати голосовий помічник телефону і відповідати на виклики, не пропустивши жодного фрагменту.

      Створено для відтворення музики під час тренувань

      Докладайте всіх зусиль – ці спортивні навушники із захистом від поту з рейтингом IPX2 можуть справитися з усім. 1,2-м кабель легко досягне ваш телефон без перешкод.

      Кабель довжиною 1,2 м

      Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        відкрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Чутливість
        96  дБ
        Мембрана
        Майларовий купол
        Діаметр динаміків
        15  мм
        Опір
        16  Ом

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти
        Покриття конектора
        хромоване
        Конектор
        3,5  мм
        Довжина кабелю
        1,2  м

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Розміри виробу

        Висота
        5,4  см
        Ширина
        4  см
        Глибина
        1,8  см
        Вага
        0,01917  кг

      • Розміри упаковки

        Кількість виробів
        1
        Висота
        17,3  см
        Ширина
        9,5  см
        Глибина
        2,5  см
        Вага брутто
        0,04583  кг
        Вага нетто
        0,01917  кг
        Вага тари
        0,02666  кг
        Код EAN
        48 95229 11045 8

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        35,6  см
        Ширина
        21,4  см
        Висота
        17,8  см
        Вага брутто
        1,61  кг
        Вага нетто
        0,46008  кг
        Вага тари
        1,14992  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 11045 5

      • Внутрішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        10,6  см
        Ширина
        8,6  см
        Висота
        16,7  см
        Вага брутто
        0,1785  кг
        Вага нетто
        0,05751  кг
        Вага тари
        0,12099  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 11045 2

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