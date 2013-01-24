Від парку до вулиці
Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Від парку до вулиці
Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги
Від парку до вулиці
Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Від парку до вулиці
Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги
Гнучкі, контурні кріплення-гачки дозволяють налаштувати ці легкі навушники для комфортного й ідеально надійного прилягання. Ви можете рухатися, не хвилюючись про падіння навушників у важливий момент.
Ідеально налаштовані 15-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий звук, а отвори для низьких частот покращують звучання низьких частот. Навушники-вкладиші зручно розміщуються у вусі, не заглиблюючись у вушний канал.
Насолоджуйтеся кожною хвилиною улюбленої музики, гуляючи тротуарами чи бігаючи доріжками в парку. Інтегроване дистанційне керування дозволяє керувати списком відтворення, активувати голосовий помічник телефону і відповідати на виклики, не пропустивши жодного фрагменту.
Докладайте всіх зусиль – ці спортивні навушники із захистом від поту з рейтингом IPX2 можуть справитися з усім. 1,2-м кабель легко досягне ваш телефон без перешкод.
Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.
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