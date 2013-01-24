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    Бездротові навушники-вкладиші

    TAE4205BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте ці низькі частоти Відчуйте ці низькі частоти Відчуйте ці низькі частоти
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      headphones

      Бездротові навушники-вкладиші

      TAE4205BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте ці низькі частоти

      Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники-вкладиші

      Відчуйте ці низькі частоти

      Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

      Відчуйте ці низькі частоти

      Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники-вкладиші

      Відчуйте ці низькі частоти

      Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Відчуйте ці низькі частоти

        • 8,2-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        Кнопка підсилення низьких частот BASS. Миттєво потужніші низькі частоти

        Кнопка підсилення низьких частот BASS. Миттєво потужніші низькі частоти

        Ці бездротові навушники мають 8,2-мм неодимові динаміки, які забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS на інтегрованому дистанційному керуванні. Ви миттєво відчуєте різницю.

        10 годин відтворення. Заряджання через USB-C

        10 годин відтворення. Заряджання через USB-C

        Ви отримаєте 10 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1,5 год роботи. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.

        Надійні, гнучкі, комфортні

        Надійні, гнучкі, комфортні

        Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. М’які кінці у формі крилець щільно прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію та кращу пасивну ізоляцію шуму.

        Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між музикою і викликами

        Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між музикою і викликами

        Відповідайте на виклик, призупинивши відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфону. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

        Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся додатково ще 1,5 години

        Якщо вам потрібен додатковий заряд, лише 15 хвилин швидкого заряджання забезпечить додаткові 1,5 години відтворення.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

        Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Діаметр динаміків
          8,2 мм
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Чутливість
          105  дБ

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Кабель USB-C

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Можна заряджати
          Так
          Тривалість відтворення музики
          10  год.

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри виробу

          Висота
          2  см
          Ширина
          10  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,016  кг

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Висота
          17,5  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          3  см
          Вага брутто
          0,082  кг
          Вага нетто
          0,035  кг
          Вага тари
          0,047  кг
          Код EAN
          48 95229 10967 4
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага нетто
          0,84  кг
          Вага тари
          1,948  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10967 1
          Вага брутто
          2,788  кг
          Висота
          21,2  см
          Довжина
          42,2  см
          Ширина
          22  см

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,298  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10967 8
          Висота
          17,5  см
          Довжина
          10,2  см
          Вага нетто
          0,105  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,193  кг
          Ширина
          10,1  см

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