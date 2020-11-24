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Більше не доступний

Бездротові навушники-вкладиші

TAE4205BK/00

5
| (1) Відгук

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Відчуйте ці низькі частоти
Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму.
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Відчуйте ці низькі частоти

  • 8,2-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

Кнопка підсилення низьких частот BASS. Миттєво потужніші низькі частоти

Кнопка підсилення низьких частот BASS. Миттєво потужніші низькі частоти

Ці бездротові навушники мають 8,2-мм неодимові динаміки, які забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS на інтегрованому дистанційному керуванні. Ви миттєво відчуєте різницю.

10 годин відтворення. Заряджання через USB-C

10 годин відтворення. Заряджання через USB-C

Ви отримаєте 10 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1,5 год роботи. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.

Надійні, гнучкі, комфортні

Надійні, гнучкі, комфортні

Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. М’які кінці у формі крилець щільно прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію та кращу пасивну ізоляцію шуму.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Цей відгук про TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Цей відгук про TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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