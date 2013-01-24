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Відчуйте ці низькі частоти
Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте ці низькі частоти
Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги
Відчуйте ці низькі частоти
Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте ці низькі частоти
Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
Ці бездротові навушники мають 8,2-мм неодимові динаміки, які забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS на інтегрованому дистанційному керуванні. Ви миттєво відчуєте різницю.
Ви отримаєте 10 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1,5 год роботи. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.
Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. М’які кінці у формі крилець щільно прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію та кращу пасивну ізоляцію шуму.
Відповідайте на виклик, призупинивши відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфону. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.
Якщо вам потрібен додатковий заряд, лише 15 хвилин швидкого заряджання забезпечить додаткові 1,5 години відтворення.
Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
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Зручність
Аксесуари
Потужність
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