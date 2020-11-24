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Більше не доступний
TAE4205WT/00
8,2-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
Ці бездротові навушники мають 8,2-мм неодимові динаміки, які забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS на інтегрованому дистанційному керуванні. Ви миттєво відчуєте різницю.
Ви отримаєте 10 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1,5 год роботи. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.
Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. М’які кінці у формі крилець щільно прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію та кращу пасивну ізоляцію шуму.
5.0
з 5
1
Відгук
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Цей відгук про TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Цей відгук про TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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