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Бездротові навушники-вкладиші

TAE4205WT/00
Загальна оцінка / 5
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    Бездротові навушники-вкладиші

    TAE4205WT/00
    Загальна оцінка / 5

    Відчуйте ці низькі частоти

    Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники-вкладиші

    Відчуйте ці низькі частоти

    Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

    Відчуйте ці низькі частоти

    Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники-вкладиші

    Відчуйте ці низькі частоти

    Подобаються моменти, коли лунають баси? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м’які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму. Переглянути усі переваги

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      Відчуйте ці низькі частоти

      • 8,2-мм динаміки/закритого типу
      • Вкладиші

      Кнопка підсилення низьких частот BASS. Миттєво потужніші низькі частоти

      Ці бездротові навушники мають 8,2-мм неодимові динаміки, які забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS на інтегрованому дистанційному керуванні. Ви миттєво відчуєте різницю.

      10 годин відтворення. Заряджання через USB-C

      Ви отримаєте 10 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1,5 год роботи. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.

      Надійні, гнучкі, комфортні

      Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. М’які кінці у формі крилець щільно прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію та кращу пасивну ізоляцію шуму.

      Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між музикою і викликами

      Відповідайте на виклик, призупинивши відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфону. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

      Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся додатково ще 1,5 години

      Якщо вам потрібен додатковий заряд, лише 15 хвилин швидкого заряджання забезпечить додаткові 1,5 години відтворення.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

      Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Діаметр динаміків
        8,2 мм
        Чутливість
        105  дБ
        Мембрана
        ПЕТ

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Повторний набір останнього номера
        • Вимкнення мікрофона
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Аксесуари

        USB-кабель
        Кабель USB-C

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        110* год.
        Час розмови
        5,5* год.
        Тривалість відтворення музики
        6*  год.

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Розміри виробу

        Висота
        2  см
        Ширина
        10  см
        Глибина
        4  см
        Вага
        0,016  кг

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Кількість виробів
        1
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Висота
        17,5  см
        Ширина
        9,5  см
        Глибина
        3  см
        Вага брутто
        0,082  кг
        Вага нетто
        0,035  кг
        Вага тари
        0,047  кг
        Код EAN
        48 95229 11024 3

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        42,2  см
        Ширина
        22  см
        Висота
        21,2  см
        Вага брутто
        2,788  кг
        Вага нетто
        0,840  кг
        Вага тари
        1,948  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 11024 0

      • Внутрішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        10,2  см
        Ширина
        10,1  см
        Висота
        17,5  см
        Вага брутто
        0,298  кг
        Вага нетто
        0,105  кг
        Вага тари
        0,193  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 11024 7

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