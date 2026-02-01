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TAE5008BK/00
А ось і низькі частоти.
Насолоджуйтеся потужними низькими частотами у всіх композиціях. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо вам дзвонять, коли починається відтворення вашої улюбленої доріжки!
Потужні низькі частоти
Мала вага, фіксація у вусі
Інтегроване ДК з 3 кнопками
Конектор USB-C
Чи може бути життя на ходу без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують насичені баси за допомогою потужних 10-мм динаміків. Насолоджуйтеся комфортним прослуховуванням із навушників-вкладишів, які щільно прилягають.
Віддайте належне своїм спискам відтворення, слухаючи їх так, як їх було задумано. Ці навушники оснащено вбудованими цифроаналоговим перетворювачем (DAC), що покращує якість прослуховування. Насолоджуйтесь кожною секундою улюблених мелодій.
Овальна акустична трубка і три розміри змінних гумових вушних наконечників створюють ідеальне ущільнення для комфорту протягом багатьох годин. Насолоджуйтеся прослуховуванням цілий день.
Відгуки
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.