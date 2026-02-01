Потужні низькі частоти. Чіткий звук, незалежно від того, що ви слухаєте

Чи може бути життя на ходу без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують насичені баси за допомогою потужних 10-мм динаміків. Насолоджуйтеся комфортним прослуховуванням із навушників-вкладишів, які щільно прилягають.