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Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

TAE5008WT/00

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Чорний
Чорний

А ось і низькі частоти.

Насолоджуйтеся потужними низькими частотами у всіх композиціях. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо вам дзвонять, коли починається відтворення вашої улюбленої доріжки!

Переглянути всі переваги

А ось і низькі частоти.

  • Потужні низькі частоти

  • Мала вага, фіксація у вусі

  • Інтегроване ДК з 3 кнопками

  • Конектор USB-C

Потужні низькі частоти. Чіткий звук, незалежно від того, що ви слухаєте

Чи може бути життя на ходу без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують насичені баси за допомогою потужних 10-мм динаміків. Насолоджуйтеся комфортним прослуховуванням із навушників-вкладишів, які щільно прилягають.

Вбудований DAC покращує якість звуку

Віддайте належне своїм спискам відтворення, слухаючи їх так, як їх було задумано. Ці навушники оснащено вбудованими цифроаналоговим перетворювачем (DAC), що покращує якість прослуховування. Насолоджуйтесь кожною секундою улюблених мелодій.

Додайте драйву зі справжнім комфортом протягом цілого дня

Овальна акустична трубка і три розміри змінних гумових вушних наконечників створюють ідеальне ущільнення для комфорту протягом багатьох годин. Насолоджуйтеся прослуховуванням цілий день.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.