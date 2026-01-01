Комфортна фіксація й замінні компоненти гарантують тривале використання

М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.