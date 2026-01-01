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TAH4000WT/00
Природний звук, динамічні баси
Комфортна накладна конструкція
Замінні компоненти
Час відтворення – до 70 годин
Спеціально налаштовані 32-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Якщо ви дивитеся фільм або граєте в ігри, то можете ввімкнути режим низької затримки в нашому додатку.
М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.
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