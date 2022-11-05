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  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти
  • Ось і низькі частоти

Більше не доступний

Бездротові навушники

TAH5205BK/00

2
| (6) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Ось і низькі частоти
Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму.
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Ось і низькі частоти

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Невелика вага

  • Компактне складання

  • Час відтворення – до 29 годин

Потужні 40-мм неодимові динаміки. Кнопка підсилення низьких частот BASS.

Потужні 40-мм неодимові динаміки. Кнопка підсилення низьких частот BASS.

Ці накладні навушники мають потужні 40-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS, і ви миттєво відчуєте різницю.

29 годин відтворення. Заряджання через USB-C.

29 годин відтворення. Заряджання через USB-C.

Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом наступних 4 годин. Знімний інтегрований кабель дозволяє також під’єднувати ці навушники дротовим способом.

Легка, регульована м’яка дуга на голову.

Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.0

з 5

6

Відгуки

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Плюси

Bassy bassy bassy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Плюси

skvelý zvuk za slušnú cenu

Мінуси

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Цей відгук про TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Цей відгук про TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

19/01/2023

Україна

Україна

Низька якість пластику

Придбав навушника в мережі MOYO. Через місязь зламалась одна дуга. Також були помічені тріщини в місцях з'єднання деталей

Плюси

-

Мінуси

абсолютно не коштують своїх грошей

Цей відгук про TAH5205WT Бездротові навушники

Цей відгук про TAH5205WT Бездротові навушники

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      Примітки

      1. Наявність функцій може різнитися залежно від сумісності телефону.

      2. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.