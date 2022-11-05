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Більше не доступний
TAH5205WT/00
40-мм динаміки/закритого типу
Невелика вага
Компактне складання
Час відтворення – до 29 годин
Ці накладні навушники мають потужні 40-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS, і ви миттєво відчуєте різницю.
Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом наступних 4 годин. Знімний інтегрований кабель дозволяє також під’єднувати ці навушники дротовим способом.
Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.
2.0
з 5
6
Відгуки
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Плюси
Bassy bassy bassy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Перевірений покупець
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Плюси
skvelý zvuk za slušnú cenu
Мінуси
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Цей відгук про TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Цей відгук про TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
ro94lik
19/01/2023
Україна
Низька якість пластику
Придбав навушника в мережі MOYO. Через місязь зламалась одна дуга. Також були помічені тріщини в місцях з'єднання деталей
Плюси
-
Мінуси
абсолютно не коштують своїх грошей
Цей відгук про TAH5205WT Бездротові навушники
Цей відгук про TAH5205WT Бездротові навушники
Наявність функцій може різнитися залежно від сумісності телефону.
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.