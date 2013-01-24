Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Бездротові навушники

    TAH5205WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти
      -{discount-value}
      Bluetooth

      Бездротові навушники

      TAH5205WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. over-ear-on-ear-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Бездротові навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ось і низькі частоти

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Bluetooth®
        • Компактне складання

        Потужні 40-мм неодимові динаміки. Кнопка підсилення низьких частот BASS.

        Ці накладні навушники мають потужні 40-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS, і ви миттєво відчуєте різницю.

        29 годин відтворення. Заряджання через USB-C.

        Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом наступних 4 годин. Знімний інтегрований кабель дозволяє також під’єднувати ці навушники дротовим способом.

        Легка, регульована м’яка дуга на голову.

        Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

        Компактна складана конструкція для легкого зберігання.

        Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Удоскональте баси. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також використовувати додаток для перемикання між попередньо встановленими режимами ANC.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Чутливість
          110  дБ

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Тривалість відтворення музики
          29  год.

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Розміри виробу

          Висота
          19,5  см
          Ширина
          18,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,21  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          24  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          5,5  см
          Вага брутто
          0,37  кг
          Вага нетто
          0,23  кг
          Вага тари
          0,14  кг
          Код EAN
          48 95229 11034 2

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          21,2  см
          Ширина
          18,5  см
          Висота
          26,5  см
          Вага брутто
          1,5  кг
          Вага нетто
          0,69  кг
          Вага тари
          0,81  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11034 9

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • *Наявність функцій може різнитися залежно від сумісності телефону.

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися