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Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання
Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання
Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги
Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання
Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання
Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги
Накладні бездротові навушники
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Ці накладні навушники призначено для щоденного комфорту. М’яка дуга на голову така легка, що ви навряд чи відчуєте її, а м’які амбушури можна згинати в потрібне положення. Кожен амбушур має пінополіуретан: що більше ви їх носите, то більше вони вам подобатимуться.
40-мм динаміки забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою додатка Philips Headphones, і ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо ви слухаєте тихо.
Маючи час відтворення до 65 годин, ці бездротові навушники дають вам змогу відразу прослухали безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 5-хвилинне заряджання забезпечить достатньо енергії, щоб музика звучала ще 3 години.
Беріть їх із собою! Завдяки стильним матовим кольорам і складаній конструкції ці накладні бездротові навушники можна брати будь-куди. Амбушури складаються і повертаються всередину для легкого зберігання в кишені або сумці.
Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтесь цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.
Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.
Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі дозволяє керувати викликами або керувати відтворенням і гучністю. Якщо ви дивитеся відео або фільми, ви можете використовувати кнопку живлення, щоб активувати налаштування низької затримки.
Ви можете використовувати наш додаток для увімкнення динамічних басів або налаштування низької затримки під час перегляду відео. Також існує ряд попередньо встановлених стилів звуку: "Голос" ідеально підходить для подкастів! Ви коли-небудь забували вимкнути навушники? Встановіть таймер у додатку, і вони будуть автоматично вимикатися.
Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням з насиченими басами завдяки динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.
Потужні 40-мм неодимові динаміки
Стильні матові кольори
Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує 3 години відтворення
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Конструкція
Телекомунікації
UPC
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