Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    5000 series

    Накладні бездротові навушники

    TAH5209WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання
      -{discount-value}

      5000 series Накладні бездротові навушники

      TAH5209WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання

      Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      5000 series Накладні бездротові навушники

      Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання

      Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги

      Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання

      Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      5000 series Накладні бездротові навушники

      Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання

      Одягніть ці бездротові накладні навушники й насолоджуйтеся справжнім комфортом під час прослуховування. Звук залишається насиченим і з глибокими басами навіть на низькій гучності та протягом до 65 годин відтворення. Крім того, вони легко складаються для компактного зберігання в дорозі. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        5000 series

        5000 series

        Накладні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Відмінна зручність, чудовий звук, компактне складання

        • Легкі накладні навушники
        • Природний звук, динамічні баси
        • Час відтворення – до 65 годин
        • Чіткі виклики
        Легкі та зручні – їх можна носити годинами

        Легкі та зручні – їх можна носити годинами

        Ці накладні навушники призначено для щоденного комфорту. М’яка дуга на голову така легка, що ви навряд чи відчуєте її, а м’які амбушури можна згинати в потрібне положення. Кожен амбушур має пінополіуретан: що більше ви їх носите, то більше вони вам подобатимуться.

        Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

        Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

        40-мм динаміки забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою додатка Philips Headphones, і ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо ви слухаєте тихо.

        До 65 годин відтворення завдяки швидкому заряджанню

        До 65 годин відтворення завдяки швидкому заряджанню

        Маючи час відтворення до 65 годин, ці бездротові навушники дають вам змогу відразу прослухали безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 5-хвилинне заряджання забезпечить достатньо енергії, щоб музика звучала ще 3 години.

        Красива портативна складана конструкція

        Красива портативна складана конструкція

        Беріть їх із собою! Завдяки стильним матовим кольорам і складаній конструкції ці накладні бездротові навушники можна брати будь-куди. Амбушури складаються і повертаються всередину для легкого зберігання в кишені або сумці.

        Надійне багатоточкове з’єднання Bluetooth

        Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтесь цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

        Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

        Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

        Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі

        Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі дозволяє керувати викликами або керувати відтворенням і гучністю. Якщо ви дивитеся відео або фільми, ви можете використовувати кнопку живлення, щоб активувати налаштування низької затримки.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Ви можете використовувати наш додаток для увімкнення динамічних басів або налаштування низької затримки під час перегляду відео. Також існує ряд попередньо встановлених стилів звуку: "Голос" ідеально підходить для подкастів! Ви коли-небудь забували вимкнути навушники? Встановіть таймер у додатку, і вони будуть автоматично вимикатися.

        Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips

        Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням з насиченими басами завдяки динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.

        Потужні 40-мм неодимові динаміки

        Потужні 40-мм неодимові динаміки

        Стильні матові кольори

        Стильні матові кольори

        Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує 3 години відтворення

        Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує 3 години відтворення

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Чутливість
          92 дБ (1 кГц, –10 дБFS)
          Діаметр динаміків
          40  мм
          Мікрофон та елементи керування
          кнопка регулювання гучності
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,3
          Профілі Bluetooth
          • HFP
          • A2DP
          • AVRCP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Підтримуваний кодек
          SBC

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          23.60  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          23.00  см
          Вага брутто
          1.332  кг
          Висота
          30.50  см
          Код GTIN
          1 48 95229 14248 7
          Вага нетто
          0.67  кг
          Вага тари
          0.662  кг

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Тип елементів керування
          Кнопкове

        • Потужність

          Кількість батарей
          1
          Тривалість відтворення музики
          65  годин(-и)
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Швидке зарядження
          5 mins for 3 hr
          Вага батареї (всього)
          10  г
          Ємність батареї (навушники)
          500  mAh
          Тип батареї (навушники)
          Літій-полімерна (вбудована)

        • Розміри упаковки

          Висота
          22.4  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          підвішування
          Ширина
          7  см
          Глибина
          26.7  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 14248 0
          Вага брутто
          0.444  кг
          Вага нетто
          0.223  кг
          Вага тари
          0.221  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          20.00  см
          Ширина
          18.50  см
          Глибина
          5.50  см
          Вага
          0.223  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 200 мм

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Стиль носіння
          Дуга на голову
          Складаний дизайн
          Плаский / всередину
          Матеріал з’єднання
          Синтетична шкіра
          Кріплення на вусі
          Накладні
          Тип амбушура
          Закритий

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20361 7

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Асистент
          Активація голосового помічника
          Натисніть багатофункціональну кнопку
          Підтримка голосового помічника
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Телевізори Philips

            Телевізори із Ambilight
            Телевізори OLED
            the one
            Ambilight TV FC Barcelona
            Ігровий телевізор Philips
            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
            Партійні спікери

            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
            Реєстрація виробів
            Оновлення програмного забезпечення і драйверів
            Зв’яжіться з нами
            User content terms of use

            Ми у мережі

            Facebook
            Instagram
            YouTube
            Карта сайту

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.