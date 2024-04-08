Легкі та зручні – їх можна носити годинами

Ці накладні навушники призначено для щоденного комфорту. М’яка дуга на голову така легка, що ви навряд чи відчуєте її, а м’які амбушури можна згинати в потрібне положення. Кожен амбушур має пінополіуретан: що більше ви їх носите, то більше вони вам подобатимуться.