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Вишуканий стиль. Чудовий звук.
Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вишуканий стиль. Чудовий звук.
Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги
Вишуканий стиль. Чудовий звук.
Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вишуканий стиль. Чудовий звук.
Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники
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Ці легкі бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють зосередитися на тому, що ви хочете почути. Вдосконалена система шумопоглинання відфільтровує небажані звуки з навколишнього середовища. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.
Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують велику кількість деталей і басів для кожної пісні або подкасту. Можна навіть під'єднати кабель, що додається, і насолоджуватися аудіофайлами високої чіткості, доступними в улюбленій служби потокової передачі. Коли ви не користуєтеся навушниками, привабливий твердий футляр надійно їх захищає.
Переглядайте фільм на планшеті. Зробіть виклик із телефону. Завдяки багатоточковому з’єднанню Bluetooth можна під’єднати до цих навушників одночасно два розумних пристрої та перемикати між ними за потреби.
З вимкненою функцією шумопоглинання ви отримуєте до 60 годин насолоди мелодіями, подкастами тощо. З увімкненим шумопоглинанням – до 45 годин. Повне заряджання триває 2 години, а якщо вам потрібно швидко зарядити пристрій, 15 хвилин заряджання забезпечить додаткові 5 годин використання.
Сенсорні елементи керування музикою та дзвінками. Не бажаєте випадково активувати елемент керування, слухаючи мелодії або подкасти? За допомогою додатка можна увімкнути або вимкнути сенсорні елементи керування.
Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також використовувати додаток для перемикання між попередньо встановленими режимами шумопоглинання.
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Конструкція
Телекомунікації
UPC
Характеристики ANC
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