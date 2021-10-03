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    Бездротові навушники

    TAH8506WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Вишуканий стиль. Чудовий звук. Вишуканий стиль. Чудовий звук. Вишуканий стиль. Чудовий звук.
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      Бездротові навушники

      TAH8506WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Вишуканий стиль. Чудовий звук.

      Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Бездротові навушники

      Вишуканий стиль. Чудовий звук.

      Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги

      Вишуканий стиль. Чудовий звук.

      Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Бездротові навушники

      Вишуканий стиль. Чудовий звук.

      Перетворіть кожен день на дивовижу за допомогою цих вишуканих бездротових накладних навушників. Захоплюючий звук і вдосконалена система шумопоглинання дозволять вам повністю поринути у список відтворення і подкаст. Потрібно поговорити? Насолоджуйтеся також чіткими викликами. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Бездротові навушники

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        Вишуканий стиль. Чудовий звук.

        • Професійне шумопоглинання
        • Час відтворення – до 60 годин
        • Багатоточкове з’єднання Bluetooth
        • Сенсорне керування
        Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

        Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

        Ці легкі бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють зосередитися на тому, що ви хочете почути. Вдосконалена система шумопоглинання відфільтровує небажані звуки з навколишнього середовища. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.

        Чудовий звук із 40-мм динаміків

        Чудовий звук із 40-мм динаміків

        Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують велику кількість деталей і басів для кожної пісні або подкасту. Можна навіть під'єднати кабель, що додається, і насолоджуватися аудіофайлами високої чіткості, доступними в улюбленій служби потокової передачі. Коли ви не користуєтеся навушниками, привабливий твердий футляр надійно їх захищає.

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Під’єднання кількох пристроїв

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Під’єднання кількох пристроїв

        Переглядайте фільм на планшеті. Зробіть виклик із телефону. Завдяки багатоточковому з’єднанню Bluetooth можна під’єднати до цих навушників одночасно два розумних пристрої та перемикати між ними за потреби.

        Час відтворення – до 60 годин*

        Час відтворення – до 60 годин*

        З вимкненою функцією шумопоглинання ви отримуєте до 60 годин насолоди мелодіями, подкастами тощо. З увімкненим шумопоглинанням – до 45 годин. Повне заряджання триває 2 години, а якщо вам потрібно швидко зарядити пристрій, 15 хвилин заряджання забезпечить додаткові 5 годин використання.

        Сенсорні елементи керування. Сенсорне увімкнення та вимкнення функцій

        Сенсорні елементи керування. Сенсорне увімкнення та вимкнення функцій

        Сенсорні елементи керування музикою та дзвінками. Не бажаєте випадково активувати елемент керування, слухаючи мелодії або подкасти? За допомогою додатка можна увімкнути або вимкнути сенсорні елементи керування.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також використовувати додаток для перемикання між попередньо встановленими режимами шумопоглинання.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          7–40 000 Гц
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          96 дБ (1 кГц)
          Тип динаміка
          Динамічний
          Аудіо високої чіткості
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,0
          Бездротове використання
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Знімний кабель
          Так
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Підтримуваний кодек
          • AAC
          • SBC
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Роз'єм для навушників
          2.5  мм

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          24.3  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          21.7  см
          Вага брутто
          2.75  кг
          Висота
          26.5  см
          Код GTIN
          1 48 95229 11855 0
          Вага нетто
          1.518  кг
          Вага тари
          1.232  кг

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Потужність

          Можна заряджати
          Так
          Кількість батарей
          1 шт.
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          45  годин(-и)
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          60  годин(-и)
          Швидке зарядження
          15 mins for 5 hrs
          Вага батареї (всього)
          14.936  г
          Ємність батареї (навушники)
          800  mAh
          Тип батареї (навушники)
          Літій-полімерна (вбудована)

        • Розміри упаковки

          Висота
          25.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          19.2  см
          Глибина
          7.2  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 11855 3
          Вага брутто
          0.819  кг
          Вага нетто
          0.506  кг
          Вага тари
          0.313  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          20.5  см
          Ширина
          18.5  см
          Глибина
          4.5  см
          Вага
          0.279  кг

        • Аксесуари

          Інше
          1 твердий чохол для транспортування
          Аудіокабель
          2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
          Короткий посібник
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Адаптери в комплекті
          Адаптер для літака

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Стиль носіння
          Дуга на голову
          Складаний дизайн
          Плаский / всередину
          Матеріал з’єднання
          Синтетична шкіра
          Кріплення на вусі
          Накладні
          Тип амбушура
          Закритий

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20203 0

        • Характеристики ANC

          Технологія ANC
          Гібридна
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Мікрофон для ANC
          4 мікрофони
          ANC (активне шумопоглинання)
          Так

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Асистент
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
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