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  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
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  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
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  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
  • Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!

Дитячі накладні навушники

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Blue
Blue
Pink
Pink
Кришталевий бірюзовий
Кришталевий бірюзовий
Пурпурний фіолетовий
Пурпурний фіолетовий

Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!

Нехай діти запалюють із цими яскравими дротовими навушниками! Вони легкі, міцні та мають обмеження гучності для безпечного прослуховування. Завітали друзі? Функція спільного прослуховування дає змогу дітям послідовно під’єднати свої навушники до навушників друга, щоб слухати разом.

Переглянути всі переваги

Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!

  • Накладні дротові навушники

  • Гучність обмежено до 85 dB

  • З можливістю персоналізації. Спільне прослуховування

  • Міцні та складані

Завжди безпечно, завжди весело. Гучність обмежено до 85 dB*

Завжди безпечно, завжди весело. Гучність обмежено до 85 dB*

Ці навушники спеціально розроблені для захисту дитячого слуху, тому їхню гучність обмежено до 85 dB*. Музика, мультфільми, фільми, навчальні відео — що б не подобалося дітям, ви можете бути спокійні, знаючи, що вони не слухатимуть надто голосно.

Комфортні для дітей і прості у використанні

Комфортні для дітей і прості у використанні

Завдяки меншим чашкам із м’якими амбушурами ці легкі навушники зручні для дітей. М’яке наголів’я також легко регулюється для ідеальної посадки, а крапки на його задній частині допомагають дітям зрозуміти, як правильно надягати навушники.

Барвистий дизайн із чашками навушників, які можна персоналізувати

Барвистий дизайн із чашками навушників, які можна персоналізувати

Завдяки різнобарвному дизайну ці навушники вигідно вирізняються, а діти можуть персоналізувати їх власними витворами мистецтва! Просто підніміть прозору панель чашки навушників, вставте малюнки чи картини дитини й знову закрийте панель до клацання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Плюси

wyglad, dzwiek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Плюси

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Гучність обмежено до 85 dB відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.