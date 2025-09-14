Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
TAK2000MP/00
Доступні варіанти
Надзвичайно безпечно, надзвичайно весело!
Нехай діти запалюють із цими яскравими дротовими навушниками! Вони легкі, міцні та мають обмеження гучності для безпечного прослуховування. Завітали друзі? Функція спільного прослуховування дає змогу дітям послідовно під’єднати свої навушники до навушників друга, щоб слухати разом.
Накладні дротові навушники
Гучність обмежено до 85 dB
З можливістю персоналізації. Спільне прослуховування
Міцні та складані
Ці навушники спеціально розроблені для захисту дитячого слуху, тому їхню гучність обмежено до 85 dB*. Музика, мультфільми, фільми, навчальні відео — що б не подобалося дітям, ви можете бути спокійні, знаючи, що вони не слухатимуть надто голосно.
Завдяки меншим чашкам із м’якими амбушурами ці легкі навушники зручні для дітей. М’яке наголів’я також легко регулюється для ідеальної посадки, а крапки на його задній частині допомагають дітям зрозуміти, як правильно надягати навушники.
Завдяки різнобарвному дизайну ці навушники вигідно вирізняються, а діти можуть персоналізувати їх власними витворами мистецтва! Просто підніміть прозору панель чашки навушників, вставте малюнки чи картини дитини й знову закрийте панель до клацання.
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Плюси
wyglad, dzwiek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Плюси
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Гучність обмежено до 85 dB відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.