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Дитячі накладні навушники

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Дитячі накладні навушники

TAK2000MP/00

Дитячі накладні навушники

Доступні варіанти

Blue
Blue
Pink
Pink
Кришталевий бірюзовий
Кришталевий бірюзовий
Пурпурний фіолетовий
Пурпурний фіолетовий

До магазину

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 484.1 kB
  • 18 June 2026

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 408.1 kB
  • 9 September 2026

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