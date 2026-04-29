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4000 series Дитячі бездротові накладні навушники

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4000 seriesДитячі бездротові накладні навушники

TAK4200BL/00

4000 series Дитячі бездротові накладні навушники

Доступні варіанти

Кришталевий бірюзовий
Кришталевий бірюзовий
Пурпурний фіолетовий
Пурпурний фіолетовий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 411.3 kB
  • 10 December 2025

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