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Бездротові накладні навушники
Обмеження гучності до 85 дБ
Світлодіодна підсвітка. Передача аудіо
Міцні та складані
Ці навушники, спеціально розроблені як особливо безпечні для юних вух, мають обмеження гучності до 75 дБ для прослуховування вдома або під час навчання. У разі прослуховування в більш шумному середовищі поза домом батьки можуть використовувати додаток Philips Headphones, щоб встановити обмеження гучності в режимі подорожі на рівні 85 дБ.*
Великі круглі кнопки керування на нижній частині навушників полегшують користування для дітей, а менші чашки з м’якими амбушурами роблять їх зручними для носіння. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.
Кольорові світлодіоди в чашках навушників поєднуються з різнокольоровим дизайном цих навушників, щоб вигідно виділити їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати так, щоб вони світилися різними кольорами: чудова ідея для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.
Нагороди
4.0
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Плюси
dzwiek i design
Мінуси
nie ma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Плюси
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Плюси
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Мінуси
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Гучність обмежено до 75 дБ у звичайному режимі та до 85 дБ у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.