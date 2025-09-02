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  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
  • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

4000 seriesДитячі бездротові накладні навушники

TAK4200BL/00

4
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Доступні варіанти

Кришталевий бірюзовий
Кришталевий бірюзовий
Пурпурний фіолетовий
Пурпурний фіолетовий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
Діти неодмінно полюблять ці навушники з барвистими світлодіодами на вушних чашках і веселою функцією бездротової передачі аудіо. Вони мають обмежену гучність для маленьких вушок, а спеціальний режим для подорожей дозволяє дітям безпечно слухати навіть у більш шумному середовищі.
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Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

  • Бездротові накладні навушники

  • Обмеження гучності до 85 дБ

  • Світлодіодна підсвітка. Передача аудіо

  • Міцні та складані

Завжди безпечні, завжди дарують радість. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Завжди безпечні, завжди дарують радість. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Ці навушники, спеціально розроблені як особливо безпечні для юних вух, мають обмеження гучності до 75 дБ для прослуховування вдома або під час навчання. У разі прослуховування в більш шумному середовищі поза домом батьки можуть використовувати додаток Philips Headphones, щоб встановити обмеження гучності в режимі подорожі на рівні 85 дБ.*

Простота використання, комфорт і безпека для дітей

Простота використання, комфорт і безпека для дітей

Великі круглі кнопки керування на нижній частині навушників полегшують користування для дітей, а менші чашки з м’якими амбушурами роблять їх зручними для носіння. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.

Кольоровий дизайн зі світлодіодною підсвіткою

Кольоровий дизайн зі світлодіодною підсвіткою

Кольорові світлодіоди в чашках навушників поєднуються з різнокольоровим дизайном цих навушників, щоб вигідно виділити їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати так, щоб вони світилися різними кольорами: чудова ідея для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image PBTAWARD127

Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Плюси

dzwiek i design

Мінуси

nie ma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Плюси

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Плюси

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Мінуси

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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      Примітки

      1. Гучність обмежено до 75 дБ у звичайному режимі та до 85 дБ у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.