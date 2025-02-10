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    • Безпечні, яскраві та зручні для подорожей Безпечні, яскраві та зручні для подорожей Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

      4000 series Дитячі бездротові накладні навушники

      TAK4200CT/00

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      Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

      Діти неодмінно полюблять ці навушники з барвистими світлодіодами на вушних чашках і веселою функцією бездротової передачі аудіо. Вони мають обмежену гучність для маленьких вушок, а спеціальний режим для подорожей дозволяє дітям безпечно слухати навіть у більш шумному середовищі.

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      4000 series Дитячі бездротові накладні навушники

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      4000 series
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      4000 series

      Дитячі бездротові накладні навушники

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      Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

      • Бездротові накладні навушники
      • Обмеження гучності до 85 дБ
      • Світлодіодна підсвітка. Передача аудіо
      • Міцні та складані

      Завжди безпечні, завжди дарують радість. Обмеження гучності для дому та подорожей

      Ці навушники, спеціально розроблені як особливо безпечні для юних вух, мають обмеження гучності до 75 дБ для прослуховування вдома або під час навчання. У разі прослуховування в більш шумному середовищі поза домом батьки можуть використовувати додаток Philips Headphones, щоб встановити обмеження гучності в режимі подорожі на рівні 85 дБ.

      Простота використання, комфорт і безпека для дітей

      Великі круглі кнопки керування на нижній частині навушників полегшують користування для дітей, а менші чашки з м’якими амбушурами роблять їх зручними для носіння. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.

      Бездротова передача звуку подвоює задоволення

      Якщо у друзів вашої дитини також є навушники Philips K4200, вони можуть у бездротовий спосіб з’єднати навушники та слухати однаковий контент. Одну пару навушників слід під’єднати до смарт-пристрою, з якого лунає аудіо, після чого обом друзям потрібно чотири рази натиснути багатофункціональну кнопку, щоб увійти в режим спільного прослуховування.

      Кольоровий дизайн зі світлодіодною підсвіткою

      Кольорові світлодіоди в чашках навушників поєднуються з різнокольоровим дизайном цих навушників, щоб вигідно виділити їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати так, щоб вони світилися різними кольорами: чудова ідея для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.

      Міцні, довговічні та складані

      Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.

      Додаток для навушників Philips Headphones із батьківським контролем

      За допомогою нашого додатка можна встановити обмеження на час дозвілля, щоб діти не слухали контент занадто довго. Або ж у додатку можна перемикнути ці навушники зі стандартного режиму, де гучність обмежено до 75 дБ, на режим подорожі із гучністю до 85 дБ*.

      Тривалий час роботи від батареї й легке бездротове з’єднання

      Від розваг на вихідних до домашніх завдань – ці навушники забезпечують до 45 годин роботи від повного заряду (який триває 2 години через кабель USB-C, що входить до комплекту). Спеціальна кнопка BT на навушниках полегшує спарення пристроїв, а багатоточкове з’єднання дозволяє під’єднувати навушники до кількох пристроїв одночасно.

      Чіткий зв’язок із друзями та родиною

      Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.

      Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 32-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Що б діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування

      Ці навушники виготовлено з перероблених матеріалів, а наша упаковка без вмісту пластику містить перероблений картон, сертифікований FSC, і чорнило на соєвій основі.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Опір
        32 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        20 мВт
        Чутливість
        112 дБ (1 кГц)
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        5,4
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        20.30  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        15.00  см
        Вага брутто
        0.940  кг
        Висота
        21.70  см
        Код GTIN
        1 48 95229 15896 9
        Вага нетто
        0.43  кг
        Вага тари
        0.51  кг

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Підтримка додатка для навушників Philips
        Так
        Можливе оновлення програмного забезпечення
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове
        Обмеження гучності (макс. 85 дБ)
        Так

      • Потужність

        Кількість батарей
        1 шт.
        Тривалість відтворення музики
        45  годин(-и)
        Час розмови
        19 годин
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Вага батареї (всього)
        6.5  г
        Ємність батареї (навушники)
        300  mAh
        Ресурс батареї в режимі очікування
        180 days
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Висота
        21.7  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        18.8  см
        Глибина
        4.6  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 15896 2
        Вага брутто
        0.262  кг
        Вага нетто
        0.144  кг
        Вага тари
        0.118  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        18.00  см
        Ширина
        16.00  см
        Глибина
        4.00  см
        Вага
        0.129  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Зарядний кабель
        Кабель USB-C, 200 мм

      • Конструкція

        Колір
        Кришталевий бірюзовий
        Стиль носіння
        Накладні
        Складаний дизайн
        Пласкі/всередину
        Матеріал з’єднання
        Синтетична шкіра
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        2 mics

      • UPC

        UPC
        8 40063 20594 9

      Badge-D2C

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      • *Гучність обмежено до 75 дБ у звичайному режимі та до 85 дБ у режимі для подорожей відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.

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