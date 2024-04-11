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Більше не доступний
TAK4206BL/00
Яскраві й чудові на вигляд
Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones.
Бездротові накладні навушники
Підсвічування амбушур
Батьківський контроль через додаток
Обмеження гучності <85 дБ
Від легких швидких прогулянок до перегляду відео чи виконання домашнього завдання – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники! Вони отримають 28 годин відтворення після одного заряджання, а повне заряджання триває 2 години. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.
Ці навушники, спеціально розроблені для безпечного використання на вухах дітей, мають 32-мм динаміки з обмеженням до 85 дБ. Також батьки можуть встановити максимальну гучність та обмежити тривалість відтворення у додатку Philips Headphones. Ви можете розслабитись, поки вони розважаються.
Амбушури мають панелі, які світяться, що додає модних штрихів. У наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.
3.4
з 5
8
Відгуки
dobromir007
11/04/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Плюси
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Дата використання 2024-03-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Дата використання 2024-03-11
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Плюси
idealne pre dieta
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Дата використання 2022-02-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Дата використання 2022-02-06
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Плюси
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Мінуси
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Дата використання 2023-01-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Дата використання 2023-01-20
Обмеження гучності до <85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.