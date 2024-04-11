КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основна використовувана фотографія
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Ізольований знімок виробу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основна використовувана фотографія
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Детальна фотографія виробу

Більше не доступний

Дитячі бездротові накладні навушники

TAK4206BL/00

3.4

| (8) Відгуки

Доступні варіанти

Рожевий
Рожевий
Синій
Синій

Яскраві й чудові на вигляд

Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones.

Переглянути всі переваги

Яскраві й чудові на вигляд

  • Бездротові накладні навушники

  • Підсвічування амбушур

  • Батьківський контроль через додаток

  • Обмеження гучності &lt;85 дБ

Жодних дротів, жодного заплутування. 28 годин відтворення

Жодних дротів, жодного заплутування. 28 годин відтворення

Від легких швидких прогулянок до перегляду відео чи виконання домашнього завдання – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники! Вони отримають 28 годин відтворення після одного заряджання, а повне заряджання триває 2 години. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

Завжди в безпеці, завжди веселі. Батьківський контроль

Завжди в безпеці, завжди веселі. Батьківський контроль

Ці навушники, спеціально розроблені для безпечного використання на вухах дітей, мають 32-мм динаміки з обмеженням до 85 дБ. Також батьки можуть встановити максимальну гучність та обмежити тривалість відтворення у додатку Philips Headphones. Ви можете розслабитись, поки вони розважаються.

Модні, кольорові панелі з підсвічуванням в амбушурах

Модні, кольорові панелі з підсвічуванням в амбушурах

Амбушури мають панелі, які світяться, що додає модних штрихів. У наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.4

з 5

8

Відгуки

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Плюси

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2024-03-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2024-03-11

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Плюси

idealne pre dieta

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Дата використання 2022-02-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Дата використання 2022-02-06

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Плюси

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Мінуси

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Дата використання 2023-01-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Дата використання 2023-01-20

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Обмеження гучності до &lt;85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.

  2. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.