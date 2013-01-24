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Яскраві й чудові на вигляд
Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві й чудові на вигляд
Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Яскраві й чудові на вигляд
Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві й чудові на вигляд
Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Дитячі бездротові накладні навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Від легких швидких прогулянок до перегляду відео чи виконання домашнього завдання – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники! Вони отримають 28 годин відтворення після одного заряджання, а повне заряджання триває 2 години. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.
Ці навушники, спеціально розроблені для безпечного використання на вухах дітей, мають 32-мм динаміки з обмеженням до 85 дБ. Також батьки можуть встановити максимальну гучність та обмежити тривалість відтворення у додатку Philips Headphones. Ви можете розслабитись, поки вони розважаються.
Амбушури мають панелі, які світяться, що додає модних штрихів. У наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.
М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube. Гнучку дугу на голову можна легко регулювати.
Зручні кнопки дозволяють керувати музикою і викликами без допомоги. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.
Завдяки 3,5-мм аудіороз’єму діти можуть під’єднати навушники безпосередньо до смартфону або портативної консолі.
Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє встановити обмеження гучності. Також можна обмежити тривалість відтворення на день чи тиждень. Голосова підказка сповіщає дитину про вичерпання відведеного часу, а додаток може автоматично зменшити гучність, якщо вона стане надто високою.
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