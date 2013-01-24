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    Дитячі бездротові накладні навушники

    TAK4206PK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Яскраві й чудові на вигляд Яскраві й чудові на вигляд Яскраві й чудові на вигляд
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      Дитячі бездротові накладні навушники

      TAK4206PK/00
      Загальна оцінка / 5

      Яскраві й чудові на вигляд

      Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги

      Дитячі бездротові накладні навушники

      Яскраві й чудові на вигляд

      Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги

      Яскраві й чудові на вигляд

      Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги

      Дитячі бездротові накладні навушники

      Яскраві й чудові на вигляд

      Вони виблискуватимуть власним стилем із цими міцними, гнучкими накладними амбушурами! Панелі в чашках навушників підсвічуються різними кольорами, а гучність має обмеження в 85 дБ. Батьки можуть контролювати гучність і час відтворення через додаток Philips Headphones. Переглянути усі переваги

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        Дитячі бездротові накладні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Яскраві й чудові на вигляд

        • Бездротові накладні навушники
        • Підсвічування амбушур
        • Батьківський контроль через додаток
        • Обмеження гучності <85 дБ

        Жодних дротів, жодного заплутування. 28 годин відтворення

        Від легких швидких прогулянок до перегляду відео чи виконання домашнього завдання – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники! Вони отримають 28 годин відтворення після одного заряджання, а повне заряджання триває 2 години. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

        Завжди в безпеці, завжди веселі. Батьківський контроль

        Ці навушники, спеціально розроблені для безпечного використання на вухах дітей, мають 32-мм динаміки з обмеженням до 85 дБ. Також батьки можуть встановити максимальну гучність та обмежити тривалість відтворення у додатку Philips Headphones. Ви можете розслабитись, поки вони розважаються.

        Модні, кольорові панелі з підсвічуванням в амбушурах

        Амбушури мають панелі, які світяться, що додає модних штрихів. У наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.

        Комфорт і безпека для дітей

        М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube. Гнучку дугу на голову можна легко регулювати.

        Легке керування музикою та викликами

        Зручні кнопки дозволяють керувати музикою і викликами без допомоги. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Легке зберігання. Конструкція для плаского й компактного складання

        Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.

        Сумісність з аудіокабелем (3,5-мм роз’єм)

        Завдяки 3,5-мм аудіороз’єму діти можуть під’єднати навушники безпосередньо до смартфону або портативної консолі.

        Користувацьке керування звуком і більше. Додаток для навушників Philips Headphones

        Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє встановити обмеження гучності. Також можна обмежити тривалість відтворення на день чи тиждень. Голосова підказка сповіщає дитину про вичерпання відведеного часу, а додаток може автоматично зменшити гучність, якщо вона стане надто високою.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          10  м

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Рожевий
          Стиль носіння
          Дуга на голову

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час зарядження
          2  год.
          Тривалість відтворення музики
          28  год.
          Можна заряджати
          Так
          Час розмови
          25 год

        • Розміри виробу

          Глибина
          18  см
          Висота
          4,5  см
          Вага
          0,128  кг
          Ширина
          14,6  см

        • Звук

          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          10  мВт
          Чутливість
          83 дБ (1 кГц)
          Діаметр динаміків
          32  мм

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          1 48 95229 11755 3
          Вага брутто
          1,003  кг
          Висота
          24  см
          Довжина
          21,3  см
          Вага нетто
          0,465  кг
          Вага тари
          0,538  кг
          Ширина
          17  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11755 6
          Глибина
          5  см
          Вага брутто
          0,265  кг
          Висота
          22,5  см
          Вага нетто
          0,155  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,11  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20177 4

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            • Обмеження гучності до <85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.

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