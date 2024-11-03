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TAK4607PP/00
Доступні варіанти
Ідеальний варіант для дозвілля
Ці бездротові навушники відкритого типу дозволяють вашим дітям чути все навколо. Можна обмежити час відтворення і гучність у додатку Philips. Надійний, припасований дизайн і регульована дуга змінюватимуть розмір разом із вашою дитиною, а також навушники не впадуть під час дитячих ігор!
Бездротові навушники відкритого типу
Кісткова провідність
Батьківський контроль через додаток
Захист від води IPX5
Діти завжди в русі! Вушні чашки цих легких навушників розміщуються перед вухами дитини, щоб під час ігор, онлайн-уроку або прослуховування мелодій навушники залишаться безпечними й комфортними.
Ці навушники використовують технологію кісткової провідності, щоб діти могли слухати музику, уроки чи ігри. Амбушюри навушників розміщуються перед вухами, щоб дитина могла чути також звуки довкола себе.
Легко обмежуйте гучність і час відтворення за допомогою додатка Philips. Максимальний рівень децибел для навушників становить 85 дБ, але можна встановити й нижчий для чутливіших вух. Встановлюйте обмеження часу відтворення на день або тиждень, і голосова підказка нагадуватиме дітям, коли час спливатиме!
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Плюси
super pre dieťa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Дата використання 2023-11-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Дата використання 2023-11-03
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.
Обмеження гучності до <85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.