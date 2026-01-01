Розроблені для молодих вух. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Ці навушники мають зручну накладну конструкцію, яка допомагає пасивно зменшити навколишні шуми, а також обмеження гучності до 75 дБ, що ідеально підходить для прослуховування в тихих місцях. У гучному середовищі можна ввімкнути функцію шумопоглинання на навушниках або в додатку Philips Headphones, а батьки можуть встановити режим подорожі з обмеженням гучності до 85 дБ у додатку*.