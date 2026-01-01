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TAK5500AL/00
Доступні варіанти
Обмеження гучності до 85 дБ
Професійне шумопоглинання
Бездротова передача звуку
Міцні та складані
Ці навушники мають зручну накладну конструкцію, яка допомагає пасивно зменшити навколишні шуми, а також обмеження гучності до 75 дБ, що ідеально підходить для прослуховування в тихих місцях. У гучному середовищі можна ввімкнути функцію шумопоглинання на навушниках або в додатку Philips Headphones, а батьки можуть встановити режим подорожі з обмеженням гучності до 85 дБ у додатку*.
Функція адаптивного шумопоглинання автоматично підлаштовується до навколишнього середовища, щоб діти могли спокійно зосередитися – або слухати контент у гучних місцях, не просячи збільшити гучність! Кнопки керування на навушниках активують режим пильності, щоб діти могли чути, що відбувається навколо, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосів, щоб вони могли чути вас, не знімаючи навушники.
Якщо у друзів вашої дитини також є навушники Philips K5500, вони можуть у бездротовий спосіб з’єднати навушники та слухати однаковий контент. Одну пару навушників слід під’єднати до смарт-пристрою, з якого лунатиме аудіо, після чого обом друзям потрібно натиснути багатофункціональну кнопку, щоб увійти в режим спільного прослуховування.
Відгуки
Гучність обмежено до 75 дБ у звичайному режимі та до 85 дБ у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.