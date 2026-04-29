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Дитячі бездротові накладні навушники

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Дитячі бездротові накладні навушники

TAK5500AL/00

Дитячі бездротові накладні навушники

Доступні варіанти

Real Teal (середньо темний відтінок блакитного)
Real Teal (середньо темний відтінок блакитного)
Жовте світло
Жовте світло

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 544 kB
  • 7 January 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 20 May 2025

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