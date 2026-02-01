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  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
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  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
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  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
  • Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.

Новинка

Дитячі бездротові накладні навушники

TAK6000BL/00

Доступні варіанти

Blue
Blue
Pink
Pink

Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.

Познайомтеся з навушниками, створеними для безпечного прослуховування та регулярної зміни стилю. Дисплеї ePaper на чашках навушників дають дітям змогу використовувати фотографії для створення персоналізованого образу, який легко змінювати. Обмеження гучності захищає дитячий слух удома та в дорозі.

Переглянути всі переваги

Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.

  • Бездротові накладні навушники

  • Гучність обмежено до 85 dB

  • Налаштовуваний дисплей ePaper

  • Міцні та складані

Новий образ, коли їм заманеться

Новий образ, коли їм заманеться

Від сімейних фотографій чи знімків домашніх улюбленців до фотографій витворів мистецтва — дисплеї ePaper на чашках навушників дають дітям змогу весело персоналізувати свої навушники без використання наліпок. Просто виберіть фотографію, збережену на мобільному пристрої, і завантажте її на дисплей через наш супутній застосунок. Після завантаження зображення залишається видимим, навіть коли навушники вимкнено.

Завжди безпечно, завжди весело. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Завжди безпечно, завжди весело. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Спеціально розроблені для максимального захисту дитячого слуху, ці навушники мають обмеження гучності до 75 dB для прослуховування вдома або під час навчання. Для прослуховування поза домом у шумнішому середовищі батьки можуть за допомогою застосунку Philips Headphones установити обмеження гучності 85 dB у режимі подорожі.*

Зручні для дітей і прості у використанні

Зручні для дітей і прості у використанні

Завдяки великим круглим кнопкам керування в нижній частині чашок дітям легко користуватися цими навушниками, а позначки на задній частині наголів’я допомагають зрозуміти, як правильно їх надягати. М’яке наголів’я легко регулюється, а менші чашки з м’якими амбушурами з піни з ефектом пам’яті дбайливо пристосовуються до вух, що ростуть, забезпечуючи комфортну посадку.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • PDF файл, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Гучність обмежено до 75 dB у звичайному режимі та до 85 dB у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.