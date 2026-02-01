Новий образ, коли їм заманеться

Від сімейних фотографій чи знімків домашніх улюбленців до фотографій витворів мистецтва — дисплеї ePaper на чашках навушників дають дітям змогу весело персоналізувати свої навушники без використання наліпок. Просто виберіть фотографію, збережену на мобільному пристрої, і завантажте її на дисплей через наш супутній застосунок. Після завантаження зображення залишається видимим, навіть коли навушники вимкнено.