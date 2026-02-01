Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Новинка
TAK6000BL/00
Образи, які вони люблять. Звук, якому можна довіряти.
Познайомтеся з навушниками, створеними для безпечного прослуховування та регулярної зміни стилю. Дисплеї ePaper на чашках навушників дають дітям змогу використовувати фотографії для створення персоналізованого образу, який легко змінювати. Обмеження гучності захищає дитячий слух удома та в дорозі.
Бездротові накладні навушники
Гучність обмежено до 85 dB
Налаштовуваний дисплей ePaper
Міцні та складані
Від сімейних фотографій чи знімків домашніх улюбленців до фотографій витворів мистецтва — дисплеї ePaper на чашках навушників дають дітям змогу весело персоналізувати свої навушники без використання наліпок. Просто виберіть фотографію, збережену на мобільному пристрої, і завантажте її на дисплей через наш супутній застосунок. Після завантаження зображення залишається видимим, навіть коли навушники вимкнено.
Спеціально розроблені для максимального захисту дитячого слуху, ці навушники мають обмеження гучності до 75 dB для прослуховування вдома або під час навчання. Для прослуховування поза домом у шумнішому середовищі батьки можуть за допомогою застосунку Philips Headphones установити обмеження гучності 85 dB у режимі подорожі.*
Завдяки великим круглим кнопкам керування в нижній частині чашок дітям легко користуватися цими навушниками, а позначки на задній частині наголів’я допомагають зрозуміти, як правильно їх надягати. М’яке наголів’я легко регулюється, а менші чашки з м’якими амбушурами з піни з ефектом пам’яті дбайливо пристосовуються до вух, що ростуть, забезпечуючи комфортну посадку.
Гучність обмежено до 75 dB у звичайному режимі та до 85 dB у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.