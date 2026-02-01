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Новинка
TAK6000PK/00
Стиль, який їм подобається. Звук, якому можна довіряти.
Познайомтеся з навушниками, створеними для безпечного прослуховування та регулярного оновлення стилю. Дисплеї ePaper на чашках навушників дають дітям змогу використовувати фотографії для створення персоналізованого вигляду, який легко змінювати. Обмеження гучності захищає дитячий слух удома та в дорозі.
Бездротові накладні навушники
Гучність обмежена до 85 dB
Налаштовуваний дисплей ePaper
Міцні та складані
Виготовлені з міцних, нетоксичних матеріалів, ці навушники здатні витримувати інтенсивне щоденне використання дітьми. Коли навушники не використовуються, їх можна скласти пласко для зручного зберігання в шухляді. Або їх можна скласти пласко й усередину, перетворивши на компактний згорток, який легко поміщається в кишенях і сумках.
За допомогою нашого супутнього застосунку можна встановлювати обмеження часу відтворення, щоб діти не слухали надто довго. Також у застосунку можна перемкнути навушники зі стандартного налаштування, за якого гучність обмежена до 75 dB, у режим подорожі з обмеженням гучності до 85 dB.
Від розваг на вихідних до виконання домашніх завдань — ці навушники забезпечують до 45 годин відтворення від повного заряду (заряджання через USB-C триває 2 години). Окрема кнопка BT на навушниках дає дітям змогу легко створювати пару зі своїми пристроями, а багатоточкове підключення дає змогу під’єднуватися до кількох пристроїв одночасно.
Гучність обмежена до 75 dB у звичайному режимі та до 85 dB у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.