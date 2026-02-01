Застосунок Philips Headphones із функціями батьківського контролю

За допомогою нашого супутнього застосунку можна встановлювати обмеження часу відтворення, щоб діти не слухали надто довго. Також у застосунку можна перемкнути навушники зі стандартного налаштування, за якого гучність обмежена до 75 dB, у режим подорожі з обмеженням гучності до 85 dB.