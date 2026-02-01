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Навушники з мікрофоном

TAKH101BL/00

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Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями.

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  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

32-мм акустичні динаміки. Чіткий звук

Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

Конструкція для компактного складання. Легке зберігання

Ці дротові дитячі накладні навушники можна скласти всередину, утворивши компактну конструкцію. Це чудово підійде, коли їх потрібно покласти у кишеню куртки чи сумку.

Технічні характеристики

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