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Більше не доступний
TAKH402BL/00
Сяйте, як зірка
Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Від легких швидких прогулянок до перегляду екрана протягом тижня – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники. Вони отримають 20 годин відтворення після одного заряджання – а цього достатньо для розваг протягом кількох днів чи довше.
Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.
5.0
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Плюси
Wygoda, dźwięk
Мінуси
kolor
Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2019-10-25
Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2020-10-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe