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Бездротові навушники

TAKH402BL/00
Загальна оцінка / 5
  • Сяйте, як зірка Сяйте, як зірка Сяйте, як зірка
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    Бездротові навушники

    TAKH402BL/00
    Загальна оцінка / 5

    Сяйте, як зірка

    Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники

    Сяйте, як зірка

    Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

    Сяйте, як зірка

    Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники

    Сяйте, як зірка

    Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

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      Сяйте, як зірка

      • 32-мм динаміки/закритого типу
      • Накладні
      • М’які амбушури

      20 годин відтворення. Жодних дротів, жодного заплутування

      Від легких швидких прогулянок до перегляду екрана протягом тижня – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники. Вони отримають 20 годин відтворення після одного заряджання – а цього достатньо для розваг протягом кількох днів чи довше.

      32-мм акустичні динаміки. Чіткий звук

      Ці навушники спеціально створено для захисту маленьких вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що Ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

      Комфортні амбушури і м’яка дуга на голову. Ідеальні для маленьких вух

      М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.

      Амбушури можна персоналізувати. Наклейки в комплекті

      У комплекті навіть набір наклейок, тому діти можуть прикрасити ці навушники, як їм сподобається!

      Конструкція для плаского і компактного складання. Легке зберігання

      Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.

      Гнучка і регульована дуга на голову. Можна повертати і згинати

      Міцну гнучку дугу на голову легко налаштувати, вона достатньо міцна і витримає носіння в наплічнику чи падіння на підлогу. Її можна навіть сильно вигнути і не зламати. Що б діти не виробляли, їхні навушники залишаться цілими.

      Панелі зі світлодіодним підсвічуванням на амбушурах

      Амбушури мають світлодіодні панелі, які світяться, що додає штрихів модному стилю. В наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

      Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

      Зручне кнопкове керування

      Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.

      Обмеження гучності до 85 дБ

      Ви можете розслабитися, знаючи, що Ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Мембрана
        ПЕТ
        Чутливість
        95 дБ
        Тип
        динамічний

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Час очікування
        800 годин
        Час розмови
        20 годин
        Тривалість відтворення музики
        20  год.

      • Конструкція

        Колір
        Синій

      • Розміри виробу

        Висота
        16  см
        Ширина
        3,5  см
        Глибина
        15  см
        Вага
        0,114  кг

      • Розміри упаковки

        Кількість виробів
        1
        Висота
        20  см
        Ширина
        17  см
        Глибина
        4,5  см
        Вага брутто
        0,215  кг
        Вага нетто
        0,123  кг
        Вага тари
        0,092  кг
        Код EAN
        48 95229 10095 4

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        23,5  см
        Ширина
        19,6  см
        Висота
        16,1  см
        Вага брутто
        0,796  кг
        Вага нетто
        0,369  кг
        Вага тари
        0,427  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10095 1

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