КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Ізольований знімок виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу

Більше не доступний

Бездротові навушники

TAKH402PK/00

5

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Рожевий
Рожевий
Синій
Синій

Сяйте, як зірка

Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню.

Переглянути всі переваги

Сяйте, як зірка

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

20 годин відтворення. Жодних дротів, жодного заплутування

Від легких швидких прогулянок до перегляду екрана протягом тижня – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники. Вони отримають 20 годин відтворення після одного заряджання – а цього достатньо для розваг протягом кількох днів чи довше.

32-мм акустичні динаміки. Чіткий звук

Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

Комфортні амбушури і м’яка дуга на голову. Ідеальні для маленьких вух

М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Плюси

Wygoda, dźwięk

Мінуси

kolor

Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2019-10-25

Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2020-10-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції