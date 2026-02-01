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TAMS1BK/00
Ringo Duo
Надлегкі навушники з культовим дизайном 80-х і вражаючим сучасним звучанням. Їх можна використовувати бездротово або підключати кабелем, а чорні, жовті та помаранчеві амбушури максимально підсилюють ретроатмосферу.
Вражаюче звучання. Ретродизайн
Слухайте бездротово або через кабель
До 26 годин відтворення
Кабель USB-C у комплекті
Вигляд повертає в минуле. Звучання — цілком сучасне. Завдяки спеціально налаштованим 40 mm динамікам ці накладні навушники дарують тепле звучання з насиченими басами та чистим вокалом. Слухайте без дротів або під’єднайте комплектний кабель USB-C.
Навушники Ringo Duo важать лише 80 g, а надлегке наголів’я легко регулюється для ідеальної посадки. У комплекті три набори запасних амбушур чорного, жовтого та помаранчевого кольорів, тож їх можна комбінувати як завгодно.
Повного заряду, який займає 2 години через USB-C, вистачає на 26 годин відтворення. Якщо потрібно швидко підзарядити ці накладні навушники, лише 15 хвилин заряджання забезпечать ще 6 годин відтворення.
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