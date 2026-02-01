Надлегка посадка та запасні амбушури в ретровідтінках

Навушники Ringo Duo важать лише 80 g, а надлегке наголів’я легко регулюється для ідеальної посадки. У комплекті ви отримуєте три набори запасних амбушурів чорного, жовтого та помаранчевого кольорів, які можна комбінувати як завгодно.