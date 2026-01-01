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TAMS3BK/00
Вражаючий звук. Ретродизайн
Розумний футляр для заряджання
Адаптивне шумопоглинання
Час відтворення — до 42 годин
Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.
Це не просто зарядний пристрій: розумний футляр дозволяє керувати викликами, відтворенням, функцією шумопоглинання та Auracast™, а також увімкнути режим звуку «Lo-Fi». З його допомогою ви навіть зможете робити фотографії, дистанційно запускаючи камеру на під’єднаному пристрої. Анімації у вигляді вінілової платівки, касети й підсилювача, які можна вибирати, дозволяють змінювати зовнішній вигляд 1,47-дюймового кольорового сенсорного екрана на футлярі.
Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 10 годин роботи від повного заряду й додатково 32 години від розумного футляра для заряджання (з увімкненим шумоглинанням ви отримаєте 7 годин і додатково 23 години від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 15 хвилин, щоб отримати додаткові 3 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.
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