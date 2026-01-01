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Новинка

Moving SoundСправжні бездротові навушники

TAMS3BK/00

Доступні варіанти

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Яскраві кольори. Захоплююча музика. Завдяки своєму сміливому дизайну й невимушеному стилю навушники The Buds дарують безперервне задоволення — теплий, деталізований звук та округлий, стильний зарядний футляр, який легко поміститься у кишені. Ваш день, ваші списки відтворення, ваш ритм.
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The Buds

  • Вражаючий звук. Ретродизайн

  • Розумний футляр для заряджання

  • Адаптивне шумопоглинання

  • Час відтворення — до 42 годин

Пориньте у світ музики завдяки адаптивному шумопоглинанню

Пориньте у світ музики завдяки адаптивному шумопоглинанню

Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Безперервна робота завдяки круглому розумному зарядному футляру

Безперервна робота завдяки круглому розумному зарядному футляру

Це не просто зарядний пристрій: розумний футляр дозволяє керувати викликами, відтворенням, функцією шумопоглинання та Auracast™, а також увімкнути режим звуку «Lo-Fi». З його допомогою ви навіть зможете робити фотографії, дистанційно запускаючи камеру на під’єднаному пристрої. Анімації у вигляді вінілової платівки, касети й підсилювача, які можна вибирати, дозволяють змінювати зовнішній вигляд 1,47-дюймового кольорового сенсорного екрана на футлярі.

Насолоджуйтесь музикою довше — до 42 годин відтворення

Насолоджуйтесь музикою довше — до 42 годин відтворення

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 10 годин роботи від повного заряду й додатково 32 години від розумного футляра для заряджання (з увімкненим шумоглинанням ви отримаєте 7 годин і додатково 23 години від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 15 хвилин, щоб отримати додаткові 3 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

Технічні характеристики

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