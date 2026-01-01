Безперервна робота завдяки круглому розумному зарядному футляру

Це не просто зарядний пристрій: розумний футляр дозволяє керувати викликами, відтворенням, функцією шумопоглинання та Auracast™, а також увімкнути режим звуку «Lo-Fi». З його допомогою ви навіть зможете робити фотографії, дистанційно запускаючи камеру на під’єднаному пристрої. Анімації у вигляді вінілової платівки, касети й підсилювача, які можна вибирати, дозволяють змінювати зовнішній вигляд 1,47-дюймового кольорового сенсорного екрана на футлярі.