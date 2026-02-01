Насолоджуйтеся вайбом довше: до 42 годин відтворення

З вимкненим шумозаглушенням повного заряду вистачає на 10 годин відтворення, а розумний зарядний футляр забезпечує ще 32 години (з увімкненим шумозаглушенням ви отримуєте 7 годин і ще 23 години від футляра). Для швидкого поповнення заряду достатньо 15 хвилин, щоб отримати ще 3 години. Футляр можна заряджати через USB-C.