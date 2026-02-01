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TAMS3BK/00
The Buds
Кольори вражають. Музика захоплює. Завдяки сміливому дизайну та невимушеному характеру The Buds дарують чудовий настрій завдяки теплому, деталізованому звучанню та круглому розумному зарядному футляру, який легко поміщається в кишені. Ваш день, ваші списки відтворення, ваш темп.
Вражаючий звук. Ретродизайн
Розумний зарядний футляр
Адаптивне шумозаглушення
До 42 годин відтворення
Адаптивне шумозаглушення швидко реагує на навколишні умови, у реальному часі пригнічуючи зовнішній шум, зокрема шум вітру. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим обізнаності пропускає зовнішні звуки. Функція швидкої обізнаності підсилює голоси, щоб ви могли розмовляти, не знімаючи навушників.
Цей розумний футляр — не просто зарядний пристрій. Він дає змогу керувати викликами, відтворенням, шумозаглушенням і Auracast™ або вмикати режим звучання Lo-Fi. Він навіть допоможе робити фотографії, дистанційно активуючи камеру на підключеному пристрої. Анімації вінілової платівки, касети й підсилювача на вибір дають змогу змінювати вигляд кольорового сенсорного екрана футляра діагоналлю 1.47".
З вимкненим шумозаглушенням повного заряду вистачає на 10 годин відтворення, а розумний зарядний футляр забезпечує ще 32 години (з увімкненим шумозаглушенням ви отримуєте 7 годин і ще 23 години від футляра). Для швидкого поповнення заряду достатньо 15 хвилин, щоб отримати ще 3 години. Футляр можна заряджати через USB-C.
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