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Moving Sound Бездротовий гучномовець

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Moving SoundБездротовий гучномовець

TAMS60B/00

Moving Sound Бездротовий гучномовець

Доступні варіанти

Black
Black
Yellow
Yellow

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Стислий посібник - English (US)

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 14 May 2026

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 16 July 2026

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