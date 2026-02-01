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TAMS60B/00
Roller
Відродження легенди. У своєму неповторному стилі 80-х Roller поєднує справжній стереозвук і бездоганну сумісність. Він сміливий, гучний і видає насичені, чіткі баси, які потужно звучать і не слабшають.
Вражаючий звук. Ретродизайн
Макс. 120 Вт (60 Вт RMS)
Час відтворення – до 24 годин
Захист від води й пилу IP67
Roller може виглядати так само, як і в епоху мікстейпів, але його повністю перероблено для забезпечення максимальної потужності 120 Вт (60 Вт RMS), а баси звучать глибше, ніж будь-коли раніше. Якщо ви перебуваєте на вулиці, увімкніть режим Moving Sound, щоб баси залишалися потужними, а звук чітким на відкритому повітрі.
Два 3,5-дюймові динаміки, спеціальні високочастотні динаміки й активний кросовер працюють у парі, щоб точно розділити високі й низькі частоти. Два пасивні випромінювачі поглиблюють баси. Результат? Справжній стереозвук із потужною глибиною й чіткими, чистими деталями.
Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднати до Roller два пристрої одночасно. Можна також під’єднати зовнішній пристрій до роз’єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.
Відгуки
Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.