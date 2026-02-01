Легенда 80-х, новий погляд

Roller може виглядати так само, як і в епоху мікстейпів, але його повністю перероблено для забезпечення максимальної потужності 120 Вт (60 Вт RMS), а баси звучать глибше, ніж будь-коли раніше. Якщо ви перебуваєте на вулиці, увімкніть режим Moving Sound, щоб баси залишалися потужними, а звук чітким на відкритому повітрі.