Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
TAMS60Y/00
Roller
Ікона відроджується. Roller поєднує справжній стереозвук і бездоганне підключення зі своїм неповторним стилем 80-х. Сміливий і гучний, він забезпечує глибокі, чітко окреслені баси, що потужно б’ють і залишаються пружними.
Вражаючий звук. Ретрообраз
120W MAX (60W RMS)
До 24 годин відтворення
Захист від пилу й води за стандартом IP67
Roller може виглядати так само, як і в епоху мікстейпів, але його повністю перероблено для забезпечення максимальної потужності 120 Вт (60 Вт RMS), а баси звучать глибше, ніж будь-коли раніше. Якщо ви перебуваєте на вулиці, увімкніть режим Moving Sound, щоб баси залишалися потужними, а звук чітким на відкритому повітрі.
Два 3,5-дюймові динаміки, спеціальні високочастотні динаміки й активний кросовер працюють у парі, щоб точно розділити високі й низькі частоти. Два пасивні випромінювачі поглиблюють баси. Результат? Справжній стереозвук із потужною глибиною й чіткими, чистими деталями.
Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднати до Roller два пристрої одночасно. Можна також під’єднати зовнішній пристрій до роз’єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.
Відгуки
Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc.
Ступінь захисту IP67 означає, що динамік повністю захищений від пилу та може бути занурений у воду на глибину до 1 m щонайбільше на 30 хвилин.