КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Moving Sound Бездротова колонка

Підтримка

Moving SoundБездротова колонка

TAMS80B/00

Moving Sound Бездротова колонка

Доступні варіанти

Black
Black
Yellow
Yellow

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок
Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Стислий посібник - English (US)

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 18 June 2026

Файли упаковки/макетів - English (US)

  • PDF файл, 25.6 MB
  • 3 September 2026

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти