Багатоточкове з’єднання Bluetooth® та USB аудіо

Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднати до Tube до двох пристроїв одночасно. Можна також під’єднати зовнішній пристрій до роз’єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.