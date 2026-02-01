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Moving SoundБездротова колонка

TAMS80B/00

Доступні варіанти

Black
Black
Yellow
Yellow

Tube

Сміливі форми. Ретрокольори. Сучасна потужність. Tube повертає до життя культовий образ 80-х, пропонуючи насиченіший, ширший стереозвук і безперебійне підключення. Від домашніх джемів до вуличних вечірок — додайте гучності й дозвольте музиці лунати всюди.

Переглянути всі переваги

Tube

  • Вражаючий звук. Ретродизайн

  • Макс. 280 W (середньоквадр. 140 W)

  • До 24 годин відтворення

  • Захист від пилу/води IP67

Легенда 80-х, новий погляд

Легенда 80-х, новий погляд

За культовим дизайном Tube сховано 2-канальну стереосистему, яка забезпечує максимальну потужність 280 Вт (140 Вт RMS) та ширшу, більш об’ємну звукову сцену. Якщо вечірка переноситься на вулицю, ви можете увімкнути режим Moving Sound, щоб надати басам більшої енергії та зберегти чіткість звуку на відкритому повітрі.

Акустика нового покоління. Активна 2-смугова стереосистема

Акустика нового покоління. Активна 2-смугова стереосистема

Два 5-дюймові динаміки, спеціальні високочастотні динаміки й активний кросовер працюють у парі, щоб точно розділити високі й низькі частоти. Два пасивні випромінювачі поглиблюють баси. Результат? Справжній стереозвук із потужною глибиною й чіткими, чистими деталями.

Багатоточкове з’єднання Bluetooth® та USB аудіо

Багатоточкове з’єднання Bluetooth® та USB аудіо

Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднати до Tube до двох пристроїв одночасно. Можна також під’єднати зовнішній пристрій до роз’єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc.

  2. Ступінь захисту IP67 означає, що динамік є пилонепроникним і його можна занурювати у воду на глибину до 1 m на час до 30 хвилин.