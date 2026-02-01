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TAMS80Y/00
Tube
Сміливі форми. Ретрокольори. Сучасна потужність. Tube повертає до життя культовий образ 80-х із насиченішим, ширшим стереозвуком і безперебійним підключенням. Від домашніх джемів до вуличних вечірок — додайте гучності й дозвольте музиці заповнити простір.
Вражаючий звук. Ретродизайн
Макс. 280 Вт (140 Вт RMS)
До 24 годин відтворення
Захист від пилу та води за стандартом IP67
За культовим дизайном Tube сховано 2-канальну стереосистему, яка забезпечує максимальну потужність 280 Вт (140 Вт RMS) та ширшу, більш об’ємну звукову сцену. Якщо вечірка переноситься на вулицю, ви можете увімкнути режим Moving Sound, щоб надати басам більшої енергії та зберегти чіткість звуку на відкритому повітрі.
Два 5,25-дюймові динаміки, спеціальні високочастотні динаміки й активний кросовер працюють у парі, щоб точно розділити високі й низькі частоти. Два пасивні випромінювачі поглиблюють баси. Результат? Справжній стереозвук із потужною глибиною й чіткими, чистими деталями.
Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднати до Tube до двох пристроїв одночасно. Можна також під’єднати зовнішній пристрій до роз’єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.
Відгуки
Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.