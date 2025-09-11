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TAQ2000BK/00
Справжні бездротові навушники відкритого типу
Навушники у стилі каф
Час відтворення – до 28 годин
Багатоточкове з’єднання Bluetooth
Ці відкриті навушники легко, але надійно кріпляться зовні на вусі, а гнучке з’єднання дозволяє регулювати їхнє положення для максимального комфорту. Високоточні динаміки з повітряною провідністю спрямовують звук у вушний канал, не герметизуючи його, тому ви чутимете, що відбувається у вашому безпосередньому оточенні.
Ви отримуєте 7 годин відтворення від повного заряду і додатково 21 годину від футляра. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, просто покладіть їх у футляр на 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину використання. Повне заряджання навушників займає 2 години, а в моно режимі можна використовувати один навушник, поки інший заряджається. Футляр можна заряджати через USB-C.
Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно під’єднатися до двох пристроїв Bluetooth. Насолоджуйтесь вибраним списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без надокучливих провалів звуку.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Плюси
Váha, konstrukce okolo uší
Мінуси
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka