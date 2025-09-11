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  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
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  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
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  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
  • Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.

2000 seriesСправжні бездротові навушники відкритого типу

TAQ2000WT/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

White
White
Чорний
Чорний
Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.
Насолоджуйтеся чистим звуком і комфортом протягом усього дня зі справжніми бездротовими навушниками відкритого типу, які можна носити на вухах як кафи. Кожен навушник легко, але надійно фіксується на вусі, а відкрита конструкція дозволяє вам чути контент і світ навколо.
Переглянути всі переваги

Навушники у стилі каф. Відкрита конструкція.

  • Справжні бездротові навушники відкритого типу

  • Навушники у стилі каф

  • Час відтворення – до 28 годин

  • Багатоточкове з’єднання Bluetooth

Відповідальний дизайн та упаковка

Відповідальний дизайн та упаковка

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого FSC переробленого пластику, а упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

Додаток Philips Headphones. Персоналізуйте свої навушники

Крім налаштування навушників, ви можете використовувати наш додаток Headphones, щоб отримати останні оновлення вбудованого програмного забезпечення, керувати під’єднаними пристроями або знайти загублений навушник. Також є вбудований еквалайзер.

Захист від бризок і поту IPX4

Завдяки своїй легкій конструкції, зручній посадці та класу захисту IPX4 ці справжні бездротові навушники відкритого типу готові до повсякденного використання. Вони повністю водонепроникні, не бояться вашого поту, і вам не потрібно хвилюватися, коли ви потрапите під дощ.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Плюси

Váha, konstrukce okolo uší

Мінуси

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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