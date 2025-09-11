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TAQ2000WT/00
Справжні бездротові навушники відкритого типу
Навушники у стилі каф
Час відтворення – до 28 годин
Багатоточкове з’єднання Bluetooth
Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого FSC переробленого пластику, а упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.
Крім налаштування навушників, ви можете використовувати наш додаток Headphones, щоб отримати останні оновлення вбудованого програмного забезпечення, керувати під’єднаними пристроями або знайти загублений навушник. Також є вбудований еквалайзер.
Завдяки своїй легкій конструкції, зручній посадці та класу захисту IPX4 ці справжні бездротові навушники відкритого типу готові до повсякденного використання. Вони повністю водонепроникні, не бояться вашого поту, і вам не потрібно хвилюватися, коли ви потрапите під дощ.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Плюси
Váha, konstrukce okolo uší
Мінуси
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka