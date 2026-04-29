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2000 series Справжні бездротові навушники відкритого типу

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2000 seriesСправжні бездротові навушники відкритого типу

TAQ2000WT/00

2000 series Справжні бездротові навушники відкритого типу

Доступні варіанти

White
White
Чорний
Чорний

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 578.9 kB
  • 15 June 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2025

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