Інші елементи комплектації
- Гарантійний талон
- Короткий посібник
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Прокидайтеся, готові до нового дня
Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся, готові до нового дня
Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги
Прокидайтеся, готові до нового дня
Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся, готові до нового дня
Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Ціна магазину Philips
Усього:
FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом, і Ви можете попередньо налаштувати до 10 станцій як вибрані. Дисплей чітко показує час.
Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає гучність радіо, яка поступово збільшується, для плавного переходу у день.
Цей будильник має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.
годинник
Будильник
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Потужність
Аксесуари
Розміри