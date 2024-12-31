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Більше не доступний
TAR3205/12
FM, цифрове налаштування
Два будильники
FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом, і Ви можете попередньо налаштувати до 10 станцій як вибрані. Дисплей чітко показує час.
Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає гучність радіо, яка поступово збільшується, для плавного переходу у день.
3.5
з 5
13
Відгуки
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Плюси
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Мінуси
W sumie to nie znalazłem żadnych
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik
Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Перевірений покупець
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR3205 Радиочасовник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR3205 Радиочасовник