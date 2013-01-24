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    Радіогодинник

    TAR3205/12
    Загальна оцінка / 5
    • Прокидайтеся, готові до нового дня Прокидайтеся, готові до нового дня Прокидайтеся, готові до нового дня
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      Радіогодинник

      TAR3205/12
      Загальна оцінка / 5

      Прокидайтеся, готові до нового дня

      Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Прокидайтеся, готові до нового дня

      Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги

      Прокидайтеся, готові до нового дня

      Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Прокидайтеся, готові до нового дня

      Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти». Переглянути усі переваги

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        Радіогодинник

        Ціна магазину Philips

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        Прокидайтеся, готові до нового дня

        • FM, цифрове налаштування
        • Два будильники

        Цифрове FM-радіо

        FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом, і Ви можете попередньо налаштувати до 10 станцій як вибрані. Дисплей чітко показує час.

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи радіо

        Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.

        Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження

        Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає гучність радіо, яка поступово збільшується, для плавного переходу у день.

        Резервна батарея у разі збою в електропостачанні

        Цей будильник має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.

        Технічні характеристики

        • годинник

          Дисплей
          LED
          Тип
          Цифровий

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Зумер
          • FM-радіо
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.
          Повторне спрацювання будильника через 24 години
          Так
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Антена
          FM-антена
          Діапазони тюнера
          FM
          Діапазон FM-частоти
          87,5–108  МГц
          Кількість попередньо встановлених станцій
          10

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          200 мВт
          Звукова система
          Моно

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм
          Вхідна потужність змінного струму
          100–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          <3 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Резервна батарея
          AAA x 2 (не входять у комплект)

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Гарантійний талон
          • Короткий посібник

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          131 x 54 x 131  мм
          Вага виробу
          0,203  кг
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          136 x 60 x 170 мм
          Вага з упаковкою
          0,349  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Гарантійний талон
        • Короткий посібник

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