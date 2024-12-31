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  • Прокидайтеся, готові до нового дня
  • Прокидайтеся, готові до нового дня
  • Прокидайтеся, готові до нового дня
  • Прокидайтеся, готові до нового дня
  • Прокидайтеся, готові до нового дня
  • Прокидайтеся, готові до нового дня

Більше не доступний

Радіогодинник

TAR3205/12

3.5
| (13) Відгуки
Прокидайтеся, готові до нового дня
Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти».
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Прокидайтеся, готові до нового дня

  • FM, цифрове налаштування

  • Два будильники

Цифрове FM-радіо

FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом, і Ви можете попередньо налаштувати до 10 станцій як вибрані. Дисплей чітко показує час.

Таймер сну. Засинайте, слухаючи радіо

Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.

Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження

Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає гучність радіо, яка поступово збільшується, для плавного переходу у день.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

13

Відгуки

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Плюси

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Мінуси

W sumie to nie znalazłem żadnych

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR3205 Радиочасовник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR3205 Радиочасовник

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