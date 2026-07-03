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  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
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  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю
  • Світиться та вражає своєю потужністю

Бездротовий гучномовець

TAS2000B/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Світиться та вражає своєю потужністю
Виходьте на вулицю із компактним, захищеним від бризок гучномовцем, який забезпечує до 20 годин роботи від одного заряду. Прикольне світлодіодне підсвічування створює вайб, функція Bass+ забезпечує глибокі баси на будь-якій гучності, а для кращого звуку гучномовець можна під’єднати до інших гучномовців.
Переглянути всі переваги

Світиться та вражає своєю потужністю

  • Світлодіодне світлове шоу

  • Bass+ та Auracast™

  • 20 годин відтворення

  • Ремінець на зап’ястя та захист від бризок

Сміливе звучання з напрочуд глибокими басами на будь-якій гучності

Сміливе звучання з напрочуд глибокими басами на будь-якій гучності

Цей компактний портативний гучномовець вражає своїм розміром і насиченим звуком потужністю максимум до 20 Вт (10 Вт RMS). Подвійні пасивні випромінювачі та наша ексклюзивна технологія Bass+ підтримують глибокі та щільні низькі частоти, навіть якщо ви слухаєте з невисокою гучністю. Також є вбудований мікрофон, тож якщо надійде дзвінок, ви зможете відповісти на нього в режимі «вільні руки».

Довго відтворює контент, легко переносити, не боїться дрібного дощу

Довго відтворює контент, легко переносити, не боїться дрібного дощу

До 20 годин роботи від одного заряду батареї означає, що ви зможете слухати музику цілий день і навіть уночі. Зручний ремінець на зап’ястя дозволяє легко носити гучномовець, а захист від бризок IPX5 захищає від крапель дощу та бризок. 30-хвилинне заряджання забезпечує 5 годин роботи, а повне перезаряджання займає близько 2,5 годин.

Потокова передача через Bluetooth®, багатоточкове з’єднання, відтворення через USB

Потокова передача через Bluetooth®, багатоточкове з’єднання, відтворення через USB

Списки відтворення готові? Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільне з’єднання для безперебійного потокового відтворення. Багатоточкове з’єднання дає змогу під’єднатися до двох пристроїв Bluetooth® одночасно, а до порту USB-A на гучномовці можна під’єднати портативний музичний плеєр або флеш-накопичувач.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Плюси

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Мінуси

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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      Примітки

      1. Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.

      2. Рейтинг IPX5 означає, що гучномовець захищено від бризків води.