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TAS2000B/00
Світлодіодне світлове шоу
Bass+ та Auracast™
20 годин відтворення
Ремінець на зап’ястя та захист від бризок
Цей компактний портативний гучномовець вражає своїм розміром і насиченим звуком потужністю максимум до 20 Вт (10 Вт RMS). Подвійні пасивні випромінювачі та наша ексклюзивна технологія Bass+ підтримують глибокі та щільні низькі частоти, навіть якщо ви слухаєте з невисокою гучністю. Також є вбудований мікрофон, тож якщо надійде дзвінок, ви зможете відповісти на нього в режимі «вільні руки».
До 20 годин роботи від одного заряду батареї означає, що ви зможете слухати музику цілий день і навіть уночі. Зручний ремінець на зап’ястя дозволяє легко носити гучномовець, а захист від бризок IPX5 захищає від крапель дощу та бризок. 30-хвилинне заряджання забезпечує 5 годин роботи, а повне перезаряджання займає близько 2,5 годин.
Списки відтворення готові? Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільне з’єднання для безперебійного потокового відтворення. Багатоточкове з’єднання дає змогу під’єднатися до двох пристроїв Bluetooth® одночасно, а до порту USB-A на гучномовці можна під’єднати портативний музичний плеєр або флеш-накопичувач.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Плюси
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Мінуси
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
Рейтинг IPX5 означає, що гучномовець захищено від бризків води.