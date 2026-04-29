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Бездротові гучномовці
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Бездротовий гучномовець
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TAS2000B/00
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Για iOS και Android
Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.
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