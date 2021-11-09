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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS6305/00

4.8

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Влаштовуйте вечірки вдень і вночі

Залишайтеся на вечірці довше із водонепроникним гучномовцем Bluetooth, який забезпечує 20 годин відтворення. Потужні баси змушують усіх рухатися. Ви можете заряджати свій смарт-пристрій через роз’єм USB завдяки батареї гучномовця великої ємності.

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Влаштовуйте вечірки вдень і вночі

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 30 Вт

  • 20 годин відтворення

  • Вбудована функція банку живлення

Водонепроникність та готовність до роботи

Водонепроникність та готовність до роботи

Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.

20 годин відтворення. Вбудована функція банку живлення

20 годин відтворення. Вбудована функція банку живлення

Акумуляторна літій-іонна батарея 4400 мАгод. забезпечує 20 годин відтворення; ви можете заряджати розумний пристрій за допомогою USB-роз’єму гучномовця. Повне заряджання батареї триває 6 годин.

Відтворюйте контент гучно. Спарюйте пристрої для стереозвуку

Відтворюйте контент гучно. Спарюйте пристрої для стереозвуку

Два пасивні випромінювачі забезпечують потужні низькі частоти, а звук залишається чітким навіть за високої гучності. Хочете зробити вечірку яскравішою? Спаруйте пристрій з ідентичним гучномовцем для стереозвуку. Світлодіодні індикатори на кожному гучномовці блимають відповідно до мелодій.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата використання 2021-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата використання 2021-07-09

10/01/2021

Україна

Україна

Отличная блютуз колонка!)

До покупки данной колонкой более 5ти лет пользовался их же Блютуз Колонкой, Philips BT6600 - пережила и байдарки, и походы, и просто прогулки. Не говоря уже о отличном звуке дома: чистый, не "забасованный" звук, с мягким, вкусным басом и чистыми средними/высокими частотами. Не хрипит на высокой громкости. Жаль - сняли с производства, взял бы точно такую же. По новой колонке - пока она у меня не больше нескольких месяцев - пока тоже - только положительные эмоции. Советую. По звуку - чуть громче прошлой + больший акцент на басах, но в то же время - остальные частоты не пострадали. Качает, как надо - и металл, и джаз - красота!

Плюси

Звук; Внешний вид; Функционал.

Мінуси

В комплекте нет чехла для транспортировки. Девайс не самый дешёвый, могли бы и положить. Так же нет ЗУ, только кабель и короткий аукс. По щедрее бы))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата використання 2019-12-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата використання 2019-12-10

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Плюси

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2021-07-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2021-07-25

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