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Влаштовуйте вечірки вдень і вночі
Залишайтеся на вечірці довше із водонепроникним гучномовцем Bluetooth, який забезпечує 20 годин відтворення. Потужні баси змушують усіх рухатися. Ви можете заряджати свій смарт-пристрій через роз’єм USB завдяки батареї гучномовця великої ємності.
Bluetooth®
Вихідна потужність 30 Вт
20 годин відтворення
Вбудована функція банку живлення
Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.
Акумуляторна літій-іонна батарея 4400 мАгод. забезпечує 20 годин відтворення; ви можете заряджати розумний пристрій за допомогою USB-роз’єму гучномовця. Повне заряджання батареї триває 6 годин.
Два пасивні випромінювачі забезпечують потужні низькі частоти, а звук залишається чітким навіть за високої гучності. Хочете зробити вечірку яскравішою? Спаруйте пристрій з ідентичним гучномовцем для стереозвуку. Світлодіодні індикатори на кожному гучномовці блимають відповідно до мелодій.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата використання 2021-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата використання 2021-07-09
BleedingSun
10/01/2021
Україна
Отличная блютуз колонка!)
До покупки данной колонкой более 5ти лет пользовался их же Блютуз Колонкой, Philips BT6600 - пережила и байдарки, и походы, и просто прогулки. Не говоря уже о отличном звуке дома: чистый, не "забасованный" звук, с мягким, вкусным басом и чистыми средними/высокими частотами. Не хрипит на высокой громкости. Жаль - сняли с производства, взял бы точно такую же. По новой колонке - пока она у меня не больше нескольких месяцев - пока тоже - только положительные эмоции. Советую. По звуку - чуть громче прошлой + больший акцент на басах, но в то же время - остальные частоты не пострадали. Качает, как надо - и металл, и джаз - красота!
Плюси
Звук; Внешний вид; Функционал.
Мінуси
В комплекте нет чехла для транспортировки. Девайс не самый дешёвый, могли бы и положить. Так же нет ЗУ, только кабель и короткий аукс. По щедрее бы))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата використання 2019-12-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата використання 2019-12-10
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Плюси
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2021-07-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2021-07-25