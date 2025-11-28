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TAT1108BL/00
Чіткі дзвінки
6-мм динаміки для потужних басів
Ергономічний дизайн для комфорту
Захист від бризок/поту IPX4
Незалежно від того, скільки годин триває ваш день, заряду цих навушників вистачить надовго. Ви отримуєте 5 годин відтворення і додатково 10 годин від зручного зарядного футляра кишенькового розміру.
Слухайте ваші мелодії так, як їх було задумано. Ці навушники мають особливий дизайн, 6-мм динамічні динаміки, що дозволяють справді насолоджуватися прослуховуванням. Велика потужність драйверів покращує динаміку та низькі частоти, тому ви ніколи не пропустите жодного звуку.
Не дозволяйте зовнішнім звукам заважати вам слухати. Ці навушники оснащені мікрофоном зі штучним інтелектом, який використовує розширений алгоритм ШІ для фільтрації небажаних шумів і забезпечує чітку якість дзвінків. Чуйте одне одного чітко кожного разу.
4.7
з 5
9
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Плюси
Dźwięk, jakość, bateria.
Мінуси
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.