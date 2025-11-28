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  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування
  • Чітке прослуховування

Справжні бездротові навушники

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Чорний
Чорний
Чітке прослуховування
Прослуховуйте мелодії та виклики належним чином. Ці справжні бездротові навушники мають 6-мм динаміки для насиченого звучання та потужних басів, а також мікрофон зі ШІ для чітких викликів. Із захистом від бризок і поту IPX4 та зарядним футляром кишенькового розміру для забезпечення 15 годин відтворення.
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Чітке прослуховування

  • Чіткі дзвінки

  • 6-мм динаміки для потужних басів

  • Ергономічний дизайн для комфорту

  • Захист від бризок/поту IPX4

Жодних хвилювань. До 15 годин відтворення з футляром

Незалежно від того, скільки годин триває ваш день, заряду цих навушників вистачить надовго. Ви отримуєте 5 годин відтворення і додатково 10 годин від зручного зарядного футляра кишенькового розміру.

Персоналізовані 6-мм динаміки для чудового звуку та потужних басів

Слухайте ваші мелодії так, як їх було задумано. Ці навушники мають особливий дизайн, 6-мм динамічні динаміки, що дозволяють справді насолоджуватися прослуховуванням. Велика потужність драйверів покращує динаміку та низькі частоти, тому ви ніколи не пропустите жодного звуку.

Мікрофон зі ШІ для чітких дзвінків

Не дозволяйте зовнішнім звукам заважати вам слухати. Ці навушники оснащені мікрофоном зі штучним інтелектом, який використовує розширений алгоритм ШІ для фільтрації небажаних шумів і забезпечує чітку якість дзвінків. Чуйте одне одного чітко кожного разу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

9

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

14/05/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobre słuchawki

Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.

Плюси

Dźwięk, jakość, bateria.

Мінуси

Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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      Примітки

      1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.