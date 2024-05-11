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Справжні бездротові навушники

TAT1138BL/00

3.5

| (4) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Чорний
Чорний

Чітке прослуховування

Насолоджуйтеся чітким звучанням. Ці справжні бездротові навушники мають 13-мм динаміки для соковитого звучання та потужних басів, а також мікрофон зі ШІ для чітких викликів. Із захистом від бризок і поту IPX4 та зарядним футляром кишенькового розміру для забезпечення 15 годин відтворення.

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Чітке прослуховування

  • Чіткі дзвінки

  • 13-мм динаміки для виразних басів

  • Ергономічний дизайн для комфорту

  • Захист від бризок/поту IPX4

Персоналізовані 13-мм динаміки для соковитого звучання та виразних басів

Слухайте ваші мелодії так, як їх було задумано. Ці навушники мають особливий дизайн, 13-мм динамічні динаміки, що дозволяють насолоджуватися дивовижним прослуховуванням. Велика потужність драйверів покращує динаміку та низькі частоти, тому ви ніколи не пропустите жодного звуку.

Жодних хвилювань. До 15 годин відтворення з футляром

Незалежно від того, скільки годин триває ваш день, заряду цих навушників вистачить надовго. Ви отримуєте 5 годин відтворення і додатково 10 годин від зручного зарядного футляра кишенькового розміру.

Мікрофон зі ШІ для чітких дзвінків

Не дозволяйте зовнішнім звукам заважати вам слухати. Ці навушники оснащені мікрофоном зі штучним інтелектом, який використовує розширений алгоритм ШІ для фільтрації небажаних шумів і забезпечує чітку якість дзвінків. Чуйте одне одного чітко кожного разу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

4

Відгуки

4
3
1

11/05/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Плюси

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Мінуси

відсутність індикації заряду на кейсі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата використання 2023-04-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата використання 2023-04-11

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Дата використання 2024-01-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Дата використання 2024-01-27

15/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата використання 2025-04-15

Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата використання 2025-04-15

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Примітки

  1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.