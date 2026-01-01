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TAT2100WT/00
Доступні варіанти
Невеликі вкладиші. Комфортна фіксація
Природний звук, динамічні баси
Технологія з 4 мікрофонами
Зарядний футляр кишенькового розміру
Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.
Ці навушники оснащені системою з чотирьох мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав’ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.
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