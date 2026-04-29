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Справжні бездротові навушники

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Справжні бездротові навушники

TAT2100WT/00

Справжні бездротові навушники

Доступні варіанти

Black
Black
Light Blue
Light Blue
Pink
Pink
White
White

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των ακουστικών σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα σας δώσουν την καλύτερη εμπειρία ήχου από την κινητή συσκευή σας.

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Εφαρμογή Philips Headphones

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 523 kB
  • 6 July 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 18 March 2026

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